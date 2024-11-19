Boeing 2 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in, iş gücünü yüzde 10 azaltma planı kapsamında 2 bini aşkın çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

Boeing 2 binden fazla çalışanını işten çıkaracak
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 00:55

Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre, Boeing aralık ayında 2 bin 199 çalışanını işten çıkaracak.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurmuştu.

Şirket, ekim ayında iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığını açıklamıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği kaydedilmişti.


Etiketler: #boeing #işçiler #işten çıkarma

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