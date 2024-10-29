Boeing krizi devam ediyor: 24 milyar dolarlık hisse senedi arzı mali durumunu güçlendirmeyi hedefliyor

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:03

Boeing, altı haftayı aşkın süredir devam eden grev nedeniyle zor durumda kalan mali durumunu güçlendirmek ve yatırım yapılabilir kredi notunu korumak amacıyla 24,3 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir hisse senedi arzı başlattı. Şirket, yaklaşık 33 bin işçisinin Eylül ayında iş bırakarak üretimi durdurmasının ardından nakit akışının daha da kötüleştiğini belirtti.

KALİTE AÇISINDAN OLUMLU ADIMLAR

Pazartesi günü yapılan açıklamada, Boeing'in 90 milyon ile 112,5 milyon arasında adi hisse senedi ve 5 milyar dolarlık zorunlu dönüştürülebilir menkul kıymet teklifinde bulunduğu kaydedildi. S&P Global Ratings havacılık direktörü Ben Tsocanos, bu adımın kredi kalitesi açısından olumlu bir etki yaratacağını ifade etti.

Boeing hisse senedi arzını, cuma günkü kapanış fiyatına göre yüzde 7,75 indirimle hisse başına 143 dolardan fiyatlandırdığını duyurdu. Ancak hisse senedi fiyatları pazartesi günü yüzde 2,8 düşerek 150,69 dolardan kapandı. Şirket, yapılan tekliflerin yaklaşık 21,1 milyar dolar toplayacağını öngörüyor.

Sermaye artırımı, Boeing'in yatırım yapılabilir kredi notunu koruması için kritik öneme sahip. Derecelendirme kuruluşları, grevin uzamasının şirketin kredi notunun düşmesine ve sermaye maliyetlerinin artmasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Boeing, daha önce yaşanan hava paneli patlaması nedeniyle üretim kısıtlamaları ve işgücü sıkıntıları gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

GREVİN AYLIK MALİYETİ 1 MİLYAR DOLAR

Grevdeki işçiler yüzde 40 ücret artışı talep ederken, Boeing'in tanımlanmış fayda emeklilik planını geri getirme olasılığını düşük buldu ve iyileştirilmiş bir sözleşmeyi reddetti. Grevin şirket için aylık maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Boeing, bankalarla imzaladığı 10 milyar dolarlık kredi anlaşması ve hisse senedi ile borç arzı yoluyla toplamda 25 milyar dolara kadar kaynak yaratmayı planlıyor. Şirketin 30 Eylül itibarıyla 10,5 milyar dolar nakit ve menkul kıymeti bulunuyor. Ayrıca, 1 Şubat 2026'ya kadar vadesi dolacak 11,5 milyar dolarlık borcu ve Spirit AeroSystems'i satın almak için 4,7 milyar dolarlık hisse ihraç etme taahhüdü bulunuyor.

Boeing, elde edilen geliri borç ödemeleri ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.