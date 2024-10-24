Boeing işçileri zam teklifini reddetti: Grev beş haftadır sürüyor!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:56

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:56

Boeing, yeni CEO Kelly Ortberg’in mali durumu düzeltme planına darbe vurarak, fabrikada çalışan işçilerin bir sözleşme teklifini reddettiği ve beş haftadan fazla süren grevlerine devam etme kararı aldıkları belirtildi. Oylamada, dört yıl içinde ücretlerde yüzde 35’lik artış öngören anlaşmaya yüzde 64 oranında karşı oy çıktı.

Geçtiğimiz ay işçilerin yüzde 95’inin ilk sözleşmeye karşı oy kullanmasının ardından gelen bu red, on yıl önceki görüşmelerde aldatıldıklarını düşünen işçilerin yıllardır süren kızgınlığını yansıtıyor. Sendika, yüzde 40’lik bir ücret artışı ve tanımlanmış emeklilik maaşının geri getirilmesini talep etti.

SENDİKA LİDERLERİNDEN ÇAĞRI

Sendikanın baş müzakerecisi Jon Holden, Boeing’in masaya geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Boeing, 33 bin işçinin üretimi durdurmasının ardından mali baskılarla karşı karşıya kalırken, grevin uzaması durumunda işten çıkarmalar olabileceği uyarısında bulundu.

'İSTEDİĞİMİZİ ALACAĞIZ'

Ortberg, hızlı bir çözüm beklemediklerini ifade ederken, bazı işçiler daha iyi bir anlaşma yapılana kadar greve devam etmeye kararlı olduklarını belirtti. 30 yaşındaki işçi Donovan Evans, “Bu sefer istediğimizi alacağız” dedi.