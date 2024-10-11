Boeing'den grevdeki sendikaya haksız işçi suçlaması: Pazarlıklar tıkanma noktasında!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:45

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:45

Boeing, yaptığı açıklamada, grevdeki ABD Batı Yakası fabrika işçilerini temsil eden sendikaya karşı Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) haksız işçi uygulaması suçlamasında bulundu ve sendika liderlerini iyi niyetle pazarlık yapmamakla suçladı. Bu suçlama, yaklaşık 33.000 sendika üyesinin grevde beşinci haftasına girdiği bir dönemde geldi. Boeing, iş görüşmelerindeki artan hırçınlık ve hayal kırıklığını işaret ediyor.

ÜCRET TEKLİFİNİN GERİ ÇEKİLMESİ

Boeing, federal arabulucularla iki gün süren görüşmelerin ardından, Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası'na yaptığı son ücret teklifini geri çekti. Şirket, sendikanın teklifleri ciddi bir şekilde değerlendirmeyi reddetmesini gerekçe gösterdi. Boeing, NLRB'ye yaptığı başvuruda, sendika liderlerinin teklifin şartlarını üyelerine yanlış aktardığını ve masaya anlaşma yapma yetkisine sahip müzakereciler getirmediğini belirtti.

SENDİKADAN YANIT

Sendika, Boeing'in grevin başlamasından bu yana sunduğu dört yıl içinde %30'luk ücret artışını içeren “en iyi ve son” teklifine bağlı kalmakta kararlı olduğunu ifade etti. Ancak sendika, bu öneriyi oylama için üyelerine sunmayı reddetti ve bu hafta üyeleriyle yeni bir anket yapmayı planladığını duyurdu.

GREVİN ETKİLERİ

Boeing, en çok satan 737 MAX'in yanı sıra eski 767 ve 777 geniş gövde programlarının üretimini durduran grevi sona erdirmek için bir uzlaşmaya varmaya kararlı. Geçtiğimiz ay IAM 751, Boeing'e karşı haksız iş uygulaması suçlamasında bulundu, ancak henüz bir sonuç açıklanmadı.

ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, greve bir çözüm bulunmasının giderek daha önemli hale geldiğini belirtti. Buttigieg, “Çözüm, çalışanları destekleyen ve işletmelerin başarılı olmasıyla uyumlu bir çözüm olacak” dedi. Grevin daha geniş uçak tedarik zinciri üzerinde ne zaman endişe yaratacağına dair kesin bir tarih vermedi, ancak her geçen gün anlaşmaya varmanın öneminin arttığını vurguladı.

BOEING'İN EKONOMİK ÖNLEMLERİ

Boeing, nakit tasarrufu sağlamak için binlerce beyaz yakalı personelini sürekli izne çıkardı ve Güney Carolina'da üretilen 787 hariç çoğu parça siparişini donduracağını duyurdu. Şirket, ayrıca yatırım yapılabilir kredi notunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.