BoJ Başkanı Ueda Kazuo: 'Parasal genişlemeye sabırla devam edeceğiz'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 07:00

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda salı günü yaptığı açıklamada, yakın vadede bir politika değişikliğine yönelik beklentilerin vurgusunu azaltarak, yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için merkez bankasının aşırı gevşek parasal politikasını sabırla sürdüreceğini söyledi.

Ueda parlamentoya yaptığı konuşmada, mevcut mali yılın ortasına doğru "Enflasyonun net bir şekilde yüzde 2'nin altına düşmesini bekliyoruz. Görünüm konusunda yüksek belirsizlik olmasına rağmen, enflasyonun bundan sonra toparlanması muhtemeldir" dedi.

Ueda, "(Biz) parasal genişlemeye sabırla devam edeceğiz, çünkü sürdürülebilir ve istikrarlı yüzde 2'lik fiyat artışlarının yanı sıra ücretlerde devam eden artışlara ulaşmak için hala mesafe var" diye ekledi.

Ülke çapındaki eğilimlerin önde gelen göstergesi olarak görülen Tokyo'daki çekirdek tüketici enflasyonu Mayıs ayında yavaşladı, ancak yakıtın etkisini ortadan kaldıran önemli bir endeks, genişleyen fiyat artışlarının bir işareti olarak kırk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

BOJ, 27-28 Temmuz'da yapacağı politika toplantısında çeyreklik büyüme ve enflasyon tahminlerini gözden geçirecek.

Nisan ayında yapılan projeksiyonlara göre BOJ, çekirdek tüketici enflasyonunun Mart 2024'te sona eren mali yılda, Japonya Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından 15 Mayıs'ta yayınlanan bir anketteki yüzde 2,3'lük tahminin altında yüzde 1,8'e ulaşmasını bekliyor.