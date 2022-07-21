BOJ: Japon ekonomisine yönelik belirsizlik yüksek

21 Temmuz 2022 Perşembe, 09:28

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Japonya'nın küresel pandeminin ve Ukrayna'daki savaşın etkileri ile başa çıkmakta zorlandığı ortamda, ekonomisi saran "yüksek bir belirsizlik" bulunduğunu savundu.

Foreks'in haberine göre, kısa vadeli bekleyişlere göre daha ılımlı olmakla beraber Japonya'da orta ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin yükseldiğini ve bunun ücretlerde artışı da beraberinde getirdiğini ifade eden BoJ, enflasyon için orta-uzun vadeli projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etti.

ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Banka, gıda fiyatları dışarda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyonun Mart 2023'te sona erecek cari mali yılda yüzde 2,3 olacağını tahmin ederken, 2023 mali yılı beklentisini yüzde 1,4, 2024 mali yılı tahminini yüzde 1,3 olarak ortaya koydu.

BoJ Nisan ayında yayınladığı raporda 2022 mali yılı için enflasyon beklentisini yüzde 1,9 olarak ortaya koyarken, enflasyonun 2023 ve 2024 mali yıllarında yüzde 1,1 olacağını öngörmüştü.

Japonya Merkez Bankası raporunda, cari mali yıl için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,9'da 2,4'e indirirken, 2023 ve 2024 mali yılları için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2023 ve 2024 için Nisan'da yüzde 1,9 ve yüzde 1,1 olarak açıklanan GSYH büyüme tahminleri yüzde 2,0 ve 1,3'e yükseltildi.