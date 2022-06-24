Japonya'da enflasyon mayıs ayında da BOJ'un hedefinin üzerine çıktı
Japonya'da yıllık çekirdek tüketici enflasyonu, mayısta art arda ikinci ayda da Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) hedeflediği seviyeyi aşarak hammadde fiyatlarında görülen keskin artışların ülkenin kırılgan ekonomisi üzerinde oluşturduğu baskıyı gözler önüne serdi.
BOJ son zamanlardaki fiyat artışlarının geçici olduğunu ifade ederek ekonomiyi destekleyici gevşek para politikasında değişikliğe gitmiyor.
Çekirdek tüketici fiyatları mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla beklentilere paralel olarak yüzde 2.1 yükseldi. Çekirdek tüketici enflasyonu hesaplamalarına keskin fiyat hareketleri görülen gıda fiyatları dahil edilmezken, enerji maliyetleri ediliyor.
Art arda ikinci ayda da BOJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde kalan çekirdek tüketici enflasyonu, nisan ayında yüzde 2.1 artarak yedi yılın en hızlı artışını kaydetmişti.
Hem gıda hem de enerji maliyetlerinin hesaplamadan çıkarıldığı diğer bir çekirdek enflasyon göstergesi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8 arttı.
BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, güçlü talep ve gelir artışları enflasyonu yükselten temel etkenler haline gelene kadar merkez bankasının aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmeyeceğini birçok defa ifade etmişti.
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