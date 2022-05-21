Japonya Merkez Bankası (BOJ) aşırı gevşek para politikasını sürdürecek
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, aşırı gevşek para politikasını sürdüreceklerini söyledi.
Kuroda Japonya'da enflasyonun tahmin edilenden daha fazla artış göstermesinin olası olmadığını ifade etti.
Almanya'daki G7 toplantısı sonrasında konuşan Kuroda "G7'deki mevkidaşlarıma sabırlı bir biçimde güçlü parasal genişleme politikamızı sürdüreceğimizi açıkladım" dedi.
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