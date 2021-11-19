Bolu'da ekmeğe zam
Bolu’da ekmeğe zam geldi. Daha önce 1,75 TL’ye satılan 210 gram ekmeğin yeni fiyatı 2 lira oldu.
Bolu’da Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkâr Odası tarafından alınan kararla ildeki özel fırın işletmelerinde 1,75 TL’ye satılan 210 gram ekmeğin artık 2 liradan satışa sunulacağı bildirildi. Fırınlarda 750 gramı 6 TL’den satılan köy ekmeği de yeni fiyat tarifesiyle 7 TL oldu.
Bolu Belediyesi Halk Ekmek fırınlarında ise 210 gramı 1,25 TL’den satılan ekmeğin yine aynı fiyat üzerinden vatandaşa sunulacağı ve herhangi bir zam yapılmadığı öğrenildi.
Halk Ekmek büfesi işletmecisi Metin Kesimal, “Halk ekmek fırınlarında herhangi bir zam yok. 210 gram ekmeği 1,25 TL’den satıyoruz. Son 1 yılda un yüzde 100 zamlandı. Maya, tuz, kira, işçilik, elektrik ve diğer giderler arttı. Şu anda sattığımız fiyat maliyeti karşılamıyor. Zararına satış yapmak durumunda kalıyoruz. Bu şekilde ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz” dedi.
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