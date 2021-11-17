Denizli'de ekmeğe zam: 230 gram ekmek 2,5 TL

17 Kasım 2021 Çarşamba, 19:42

Denizli’de 5 ay sonra ekmeğe zam geldi. Kentte 1 lira 75 kuruş olan 230 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı yaptığı açıklamada zamların 18 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanacağını vurgulayarak fırıncı esnafının bu zam ile zarardan kurtulacağını belirti. Vatandaşlar ise alım gücünün düşmesi nedeni ile ekmek dahi alamaz hale geldiklerinden şikayetçi olduklarını söylediler.

“ZAMLARLA BAŞ EDEMİYORUZ”

Zam kararının ardından konuşan yurttaşlar, zamlara karşı dayanacak güçlerinin kalmadığını söyleyerek, üretim araçlarının desteklenmesi gerektiğini söylediler.

Bir yurttaş, “Bu zamlar bizi çok yoruyor. Ekmeğe yarından itibaren yine zam geliyor 75 kuruş ve diğer artan maliyetlerimizden dolayı başa edemiyoruz. Müşteri sayımız gün geçtikçe azalıyor. Bu konuda yetkililerin bize ve esnaflara yardım etmesini istiyoruz. Bu hayat pahalılığının önlenmesi için gerekli çalışmaların ve üretim araçlarının desteklenmesi gerekiyor” dedi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Yapılan zammı değerlendiren bir başka yurttaş da “Hayırlı uğurlu olsun. Soygunlar vurgunlar artık insanlar ayakta kalmak için olabildiğince yani hırsızlık olayı olacak o da gururuyla olacak. Çünkü dünyada ekmek hırsızlığı yapıp ceza evine giren bir çocuk yarım ekmek için bir şeylerin çabasını gösterip herhangi biri farkına varmadan alıp yiyebiliyorsa yapabilecek bir şey yok” diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETE VERDİKLERİ ZAMMI DUYACAĞIZ BAKALIM"

Evine ekmek götüren başka bir yurttaş ise her gün 10 ekmek aldığını söyleyerek “Gördüğün gibi ne imkanlarla alıyoruz şu ekmeği. Kağıt toplayarak. Asgari ücrete verdikleri zammı duyacağız bakalım. Ne hale gelecek ne olacak? Bu vatandaşın hali ne olur ne gider bilmiyoruz. Zam çok. Her gün 10 ekmek alıyorum düşün yani parasını 25 lira para eder. Az para değil verdikleri para zaten 2800 lira çık işin içinden. Ev kirası mı yatıracaksın? Doğal gazı mı yatıracaksın? Durmadan zam yapıyorlar” dedi.

“İŞLETME GİDERLERİNDE YÜZDE 60 ARTIŞ VAR”

Öte yandan, Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban ise un fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek zamlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İlimiz merkezinde 17.07.2021 tarihinde 200 gr. ekmek 1,75 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Tarifeden bugüne kadar 4 aylık zaman zarfı içerisinde un fiyatlarının 135 liradan 285 liraya çıktığını baz aldığımızda undaki artışın yüzde 100’ ün üzerinde olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. İşletme giderlerimizde yine yüzde 60 artış vardır. Başta temel hammaddelerinden un yüzde 100, maya yüzde 60, ticari işletmelerde elektrik yüzde 46, doğalgaz yüzde 48, işçilik, akaryakıt ve diğer maliyet giderlerine de yüzde 60’un üzerinde zam gelmiştir. Fırıncı esnafımız her un siparişi verdiğinde zamlı fiyatla karşı karşıya kalmakta ve bu artışın nereye gideceği de belli olmamakla birlikte birçok esnafımız ticari olarak dar boğaza girmiş ve bu süreçte fırınını kapatmak zorunda kalan esnaflarımızda olmuştur. Yani temmuz ayından bugüne kadar tüm giderlerimiz artmasına rağmen fırıncı esnafımızın nefes alabilmesi, ayakta durabilmesi için ve tüketici olan halkımızı da göz önüne alarak maliyet hesaplarımızı yaparken en ince ayrıntıları düşünerek hesap ettik.”