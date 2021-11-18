TKP'den ekmek zamlarına tepki

18 Kasım 2021 Perşembe, 17:20

Antalya’da mart ayında 210 gram ekmek fiyatı 2 TL olmuştu. Bu zam kararından 8 ay sonra ekmeğe 50 kuruş daha zam yapıldı.



Yapılan ekmek zammına yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösteren TKP Antalya İl Örgütü, "Zamlanan sadece ekmek fiyatları değil. Son aylarda elektrikten suya, kiralardan gıda malzemelerine tüm temel ihtiyaçlarımızın fiyatları ciddi oranda arttı" diyerek tepki gösterdi.

"BEDELİNİ EMEKÇİLER ÖDÜYOR"

Yurttaşların masraflarının iki katına çıktığına dikkat çeken TKP Antalya Örgütü, "Halkın gerçek enflasyonu yüzde 50 düzeyine ulaşmış durumda, yani alım gücümüz yarı yarıya azaldı.Gençlerimiz başta olmak üzere milyonlarca yurttaşımız işsizlikle boğuşuyor. Siyasi iktidarların, halkın çıkarlarını gözetmeyen piyasacı ve patronlardan yana ekonomi politikalarının bedelini yıllardır biz emekçiler ödüyoruz. Zenginler daha da zenginleşirken bizler daha da yoksullaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"YOKSULLUK KADER DEĞİLDİR"

Fakirliğin halkın kaderi olmadığına dikkat çeken TKP, şu ifadelere yer verdi:

"Hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik kader değildir. Böyle gelmiş böyle gitmez! Fakat bizler bir araya gelirsek, birbirimizle dayanışırsak, mücadele edersek gitmez. Yoksa ekonomik krizin faturası yine bize yıkılır. İktidar ve patronlar kaşıkla verip kepçeyle almaya devam ederler.

TKP Antalya olarak sizlere, emekçi halkımıza çağrımızdır: Gelin birlik olalım; işsizliğe, yoksulluğa, hayat pahalılığına karşı Semt Evleri’nde, Dayanışma Komiteleri’nde bir araya gelelim. Yüksek fatura bedellerine itiraz edelim, zamlara ve hayat pahalılığına karşı çıkalım, barınma hakkımızı savunalım, mahallelerimizde dayanışmayı daha da büyütelim."