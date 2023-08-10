Bolu’da toplu taşıma ücretine yüzde 57 zam

Bolu’da özel halk otobüsleri 9 lira 50 kuruş olan biniş ücretini yüzde 57 oranında artırarak 15 liraya yükseltti. Öğrenci bileti ise 11 lira oldu.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:23
Bolu’da toplu taşıma ücretine yüzde 57 zam
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Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi ağustos ayı 2. oturumunda, özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi. Özel halk otobüslerinde yüzde 57 oranında zam yapılarak, normal bilet fiyatı 9 lira 50 kuruştan, 15 liraya yükseldi. Taksilerde açılış ücreti 25 lira olarak belirlendi.

Mecliste görüşülerek kabul edilen zamlı fiyatlar şu şekilde:
Özel halk otobüslerinde tam kart 15 lira, ikametle öğrenci 11 lira, ikametsiz öğrenci 11 lira 50 kuruş, manyetik ikili bilet 60 lira, aktarma ise 5 lira.

Taksi ücretlerinde ilk açılış 25 lira, kilometre başına ücret 25 lira, kısa mesafe 65 lira, bekleme süresi ise 5 lira.


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