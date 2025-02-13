Borç krizi derinleşiyor: Kredi ve kart borçlarında rekor artış!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:44

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:44

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, borç takibine düşenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Son bir yılda vatandaşın takibe düşen borçları yüzde 110 oranında yükselirken, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında yüzde 65’lik bir artış yaşandı.

Pandemi dönemi düzenlemeleriyle 2020’de düşüş gösteren bireysel kredi ve kredi kartı borçluları, 2021’de hem düzenlemelerin sona ermesi hem de enflasyon etkisiyle yeniden yükselişe geçti. 2024’ün ikinci yarısından itibaren borcunu ödeyemeyenlerin sayısı tekrar artış gösterdi. Bu süreçte, kredi borçluları yüzde 81, kredi kartı borçluları ise yüzde 54 oranında arttı.

ÇİFT BORÇLULARIN SAYISI ZİRVEDE

Kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyenler içinde her iki borcu da bulunanların sayısı yılbaşına göre yüzde 78 artarak toplam borçluların yüzde 23’üne ulaştı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTIYOR

Tüketici kredileri ve kredi kartlarında takibe alınan alacaklar, 2025 Ocak ayı itibarıyla 2024 başına kıyasla yüzde 110, son beş yıla bakıldığında ise yüzde 384 oranında arttı.

Takipteki alacakların toplam tüketici kredileri ve kredi kartlarına oranı, 2023’ün ikinci yarısından itibaren yükselmeye devam etti. 2024 yılı başında yüzde 0,64 olan kredi kartı borçlarının takibe düşme oranı, 2025 Ocak sonunda yüzde 1,60’a yükseldi. Kredilerde ise aynı dönemde bu oran yüzde 1,14’ten yüzde 1,65’e çıktı.