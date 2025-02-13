Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kulislerde 3 formül ön planda!
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi hangi oranla artacak? Çift maaş alanlar ikramiye alacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kulislerde konuşulan üç formül ne? İşte tüm ayrıntılar...
Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 oranında artırılmıştı ve süreç yeniden başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye artışı ile ilgili yeni bir çalışma yapacaklarını duyurdu.
İkramiyelerdeki artışın ne kadar olacağı ise merak konusu. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için öne çıkan 3 formül…
İKRAMİYE ARTIŞI İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk olarak mart ayında yapılacak olan emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin artışı için bir çalışma başlatacaklarını belirtti.
Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli maaşı alırken bayram ikramiyesi de almak isteyen emekliler için süreç nasıl işleyecek
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI İÇİN BEKLEYİŞ BAŞLADI
Milyonlarca emekli ve dul yetim maaşı alanların maaşları, ocak ayında açıklanan enflasyon rakamları ile artış gösterdi. Yüzde 15,75 oranında yapılan artış, hesaplara yansıdı.
Ardından taban maaş artışı ve zam farkları da emekli maaşlarına eklendi. Şimdi ise, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödemelerinin ne kadar olacağı konusu gündemde.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?
SGK’dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor.
Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.
BAYRAM İKRAMIYESİ MAAŞA GÖRE Mİ ÖDENİYOR?
Bayram ikramiyesi, maaş miktarına bakılmaksızın tüm emeklilere eşit tutarda ödeniyor.
Dul ve yetim maaşı alanlar ve iş göremezlik ödeneği sahiplerinin ikramiyesi ise, maaş oranlarına göre belirleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
İkramiye ödemeleri, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yapılmaktadır.
Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50’lik artışla, ikramiye 3 bin TL olarak ödenmişti ve iki bayramda toplam ödeme 6 bin TL olmuştu.
Bu yıl ise, yeni rakamın ne olacağı henüz açıklanmış değil.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE ZAM YAPILACAK MI?
Bu yıl emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL olan tutarının değişmesi bekleniyor.
Ancak bu artışla ilgili henüz bir rakam açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda bir karar alınması halinde, artış için yasal düzenleme yapılması gerekecek.
DUL VE YETİMLER İÇİN İKRAMİYE ORANI NE?
Dul ve yetim maaşı alanlar için maaş oranları belirlenmiştir.
Eşinden maaş alanlar için oran yüzde 75 iken, emekli ya da çalışan eşten maaş alanlar için oran yüzde 50’dir. Yetimler ise babalarından maaş alırken yüzde 25 oranında pay alırlar. Bayram ikramiyesi de bu oranlara göre hesaplanır.
ÇİFT MAAŞ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Birden fazla dosyadan gelir alan emeklilere, en fazla ödemeyi sağlayan dosya üzerinden ikramiye ödeniyor.
Örneğin, emekli maaşı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR
Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zammın 3 farklı formüle göre hesaplanabileceği belirtiliyor:
1- OCAK ARTIŞI FORMÜLÜ
Ocak ayı maaş artışı oranında bir artış yapılabilir. Yüzde 15,75'lik bir artışla yeni ikramiye 3 bin 472 TL’ye yükselirken, yuvarlama ile 3 bin 500 TL olması bekleniyor. Toplam ikramiye ise 7 bin TL’ye ulaşabilir.
2- YILLIK ENFLASYON ARTIŞI FORMÜLÜ
2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklandı. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa, emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 TL’ye çıkacak. Yukarı yuvarlanarak 4.500 TL’ye ulaşacak olan bu tutar, toplamda 9 bin TL’ye varacak.
3- YÜZDE 50 ARTIŞ FORMÜLÜ
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50 artışla, bayram ikramiyesi 4 bin 500 TL olarak belirlenecek ve toplam ödeme 9 bin TL olacak. Ayrıca, seyyanen ödeme yapılması halinde 5 bin TL verilip toplamda 10 bin TL’ye kadar çıkması söz konusu olabilir.
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