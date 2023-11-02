Borçlanacaklar dikkat! Uzmanından tavsiye: Taksit mi tek çekim mi yapılmalı?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:30

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:30

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 4. Enflasyon Raporunu açıkladı. Merkez Bankası, yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahminini OVP'deki hedef olan yüzde 65'e yükseltti. 2024 enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.

Bunun yanında TCMB, Kur korumalı mevduatta (KKM) zorunlu karşılık oranını yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti.

"YEREL SEÇİMİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporunu değerlendiren Ekonomist Onur Çanakçı, "Erkan'ın işaret ettiği enflasyon düşecek beklentileri tamamıyla baz etkisine bağlı. Türkiye üretmeden, dövizi ve cari açığı düzenlemeden enfasyonun düşmesinden bahsedemez. Sadece fiyatların yükselme hızından bahsedebilir.

Sürekli olarak sıkılaştırıcı para politikasından bahsederken önümüzdeki seçimi görmezden geliyorlar. Yerel seçimlerde kesinlikle para genişlemesi olacak ve hesapta olmayan bir şekilde enflasyonun kontrol altında olmadığını anlayacaklar. Erkan'ın yapmış olduğu açıklamaların hepsi teorik olarak kağıt üzerinde yapılan hesaplamalardan ibaret. Bunun pratiğe dönüp dönmeyeceğini göreceğiz" diye konuştu.

"ENFLASYONUN İKİ BÜYÜK SEBEBİ..."

Merkez Bankası'nın Kur korumalı mevduatta zorunlu karşılık oranlarını yükseltme kararına ilişkin yorumlarda bulunan Çanakçı, "İlk günden itibaren KKM'nin sürdürebilir olmadığını söyledik. Hiçbir devlet kendi kasasına girmeyen bir paranın faizini bu şekilde ödeyemez. Hiçbir devlet kendi para biriminin karşısında ülkenin yüzde 80'ini dolarize edemez. Nereden baksanız 125 milyar dolar civarında para var orada. İnsanları bu siteme alıştırdınız, çıkmaları kolay olmayacaktır. Bunun bedelini daha ödeyeceğiz. enflasyonun en büyük iki sebebi KKM ve geçtiğimiz seçimdir" dedi.

Çanakçı, esnafın artan komisyonlar sebebiyle pos cihazı kullanmak istememesini şöyle yorumladı:

"Bankalar para bulmanın maliyetini bankacılık ürünlerine, kredi kartlarına, borsa komisyonlarına yansıtıyor. İlerleyen zamanlarda kredi kartı ile ürün satmama istediği alınan komisyonu ürünün fiyatına yansıtma şeklinde gerçekleşebilir."

TAKSİT Mİ TEK ÇEKİM Mİ YAPILMALI?

Kredi kartı ve kredilere başvuran yurttaşlara önerilerde bulunan Çanakçı, şunları söyledi:

"Bir ürün alacaksanız, 10-12 ay taksitle almak mantıklıdır. 3. veya 4. taksitten sonra ödeyeceği taksit keseniz için çok daha hafif olacak. Bu kadar enflasyonist bir ortamda her bir taksit bir önceki taksitten daha hafif gelir. Birkaç sene önce ev kredisi alan yurttaşların krediye ödediği miktar 3 bin lira civarında, kira fiyatları ise 20-25 bin lira oldu. Bunları kredi kartı kullanımını teşvik etmek için söylemiyorum. Harcamalarımıza dikkat etmek ve likitte kalmak en iyisidir. Alınması elzem olan kalemlerde taksit yoluna gidilebilir. Bir de bilmeden etmeden at yarışı oynar gibi borsaya girilmemeli."