Borçlar ödenemiyor: 'Batık' kredide artış sürüyor!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin bireysel kredi ile bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen, halk arasında kullanılan yaygın tanımla “batık” durumdaki kişilerle ilgili güncel verileri, bu konuda sorunların son aylarda arttığını gösteriyor.

Kasım 2023’te Kasım 2022’ye kıyasla “bireysel kredi borcunu ödememiş” kişi sayısı yüzde 31 artışla 105 bin 878, “bireysel kredi kartı borcunu ödememiş” kişi sayısı yüzde 36.7 artışla 92 bin 671 ve “bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş” kişi sayısı yüzde 32.4 artışla 169 bin 411 kişiye yükseldi.

Artış oranları Ekim 2023’te yüzde 17 ile yüzde 20 arasındaydı. Bunların yanında 2023 yılının ilk 11 ayında bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 17.1 düşüşle 780 bin 650, bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 7.7 düşüşle 767 bin 663, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 14.6 düşüşle 1 milyon 197 bin 35 kişi. Ayrıca Kasım 2023 sonu itibarıyla “bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı” 3 milyon 830 bin 149 kişi oldu.

ORTALAMA 64 BİN TL

Öte yandan Risk Merkezi verilerine göre Kasım 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artışla 47 milyar TL’ye çıktı. Yine Risk Merkezi’nin verilerine göre Ekim 2023 itibarıyla kişi başına ortalama bireysel kredi borcu 63 bin 675 lira, bireysel kredi kartı borcu da 28 bin 289 lira düzeyinde bulunuyor.