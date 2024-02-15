Borçtan borca Türkiye: Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son 1 yılda 2.7 milyon artarak 39.9 milyona ulaştı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.02.2024 - 07:21

Türkiye’de, geniş toplum kesimlerinin alım gücü hızla düşerken borç seviyeleri sürekli yükseliyor. TBB Risk Merkezi’nin Aralık 2023 ile ilgili dün açıkladığı “Aylık Bülten”, bu durumu bir kez daha teyit etti.

Açıklanan sonuçlara göre 2023 sonu itibarıyla bireysel (nakdi) kredi kullanan kişi sayısı, Kasım 2023’e (aylık) kıyasla 386 bin, Aralık 2022’ye (yıllık) kıyasla 2 milyon 68 bin artarak 39 milyon 898 bin kişi, toplam kredi tutarı aylık yüzde 5.9, yıllık yüzde 76.3 artarak 2 trilyon 748 milyar lira yükseldi.

‘EK HESAP’ ÇOĞALDI

Bu kapsamda bireysel kredi kartı borçlularının sayısı aylık 396 bin, yıllık 2 milyon 985 bin artarak 36 milyon 676 bin kişi, tutar aylık yüzde 10.3, yıllık yüzde 167.2 artışla 1 trilyon 205 milyar lira oldu. Buna göre Aralık 2023 itibarıyla son bir yılda kişi başına ortalama bireysel kredi borcu (riski) 41 bin 205 liradan 68 bin 881 lira, bireysel kredi kartı borcu da 13 bin 386 liradan 32 bin 843 liraya yükseldi.

Öte yandan bireysel kredi kapsamında, son bir yılda kredili mevduat hesabı (ek hesap) kullananların sayısı 26 milyon 975 bin kişiden 28 milyon 761 bin kişiye, borç tutarı 72 milyar liradan 175 milyar liraya çıktı. İhtiyaç kredisi kullananlar ise 15 milyon 135 bin kişiden 13 milyon 790 bin kişiye düşerken tutar 611 milyar liradan 822 milyar liraya yükseldi. Yine, konut kredisi kullananlar 2 milyon 268 bin kişiden 2 milyon 36 bine düşerken tutar 364 milyar liradan 443 milyar liraya ulaştı. Taşıt kredisi kullananlar ise 459 binden 620 bin kişiye, kredi 60 milyar liradan 103 milyar liraya çıktı.

Ayrıca TBB Risk Merkezi’nin bültenine göre Aralık 2023’te 385 bin kişi ilk defa kredi kartı, 112 bin kişi tüketici kredisi, 4 bin kişi konut kredisi kullandı. Yine 512 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı, 33 bin kişi de taşıt kredisi kullandı.