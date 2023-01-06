Borsa düşerken dikkat çeken hisseler

06 Ocak 2023 Cuma, 12:21

Güne yüzde 0.09 artışla 5.120,96 puandan başlayan BIST 100 endeksi, dün yüzde 7,37 ile 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti ve ikinci kez endeks bazlı devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksi 5.116,41 puandan günü tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip iş gücü piyasasına ilişkin verilerinin açıklanacağını, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Halihazırda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 59'a gerilediğine işaret eden analistler, banka yetkililerinin vereceği mesajların da yakından izlendiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da perakende satışlar ve Euro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.200 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa dün yüzde 7,37 geriledi. Borsa gerilerken BIST 100’de yükselen hisse olmadı. Borsagündem.com'un aktardığına göre, fiyatı düşerken işlem adedi azalan hisseler dikkat çekti.

Fiyatı ve işlem adedi azalan 10 hisse şöyle:

1) Garanti Bankası

2) Girişim Elektrik Sanayi

3) Türkiye Sigorta

4) Enerjisa Enerji

5) Global Yat. Holding

6) Şekerbank

7) T.S.K.B.

8) Fenerbahçe Futbol

9) Anadolu Isuzu

10) Galata Wind Enerji