Rapçi Sefo'dan taciz isyanı: 'Kendimi kötü hissediyorum'
Almanya'nın Nürnberg kentinde konser veren rap şarkıcısı Sefo, sosyal medya hesabından, sahneden indiği sırada tacize uğradığını belirtti. Sefo paylaşımında, 'Kendimi kötü hissediyorum' ifadelerini kullandı.
Rap şarkıcısı Sefo, Almanya'nın Nürnberg kentinde konser sonrası sahneden indiği esnada tacize uğradığını açıkladı.
Sosyal medya paylaşımı yapan Sefo yaşadığı tacize ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. Hiç bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum."
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