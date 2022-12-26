Rapçi Sefo'dan taciz isyanı: 'Kendimi kötü hissediyorum'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:17

Rap şarkıcısı Sefo, Almanya'nın Nürnberg kentinde konser sonrası sahneden indiği esnada tacize uğradığını açıkladı.

Sosyal medya paylaşımı yapan Sefo yaşadığı tacize ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. Hiç bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum."