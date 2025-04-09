Borsa güne düşüşle başladı: 9 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,83 düşüşle 9.398,73 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 78,41 puan ve yüzde 0,83 azalışla 9.398,73 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı en fazla kaybettiren yüzde 1,10 ile metal ana sanayi oldu.
Yurtiçinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477,14 puandan tamamlamıştı.
GÖZLER FED'DEN YAPILACAK AÇIKLAMALARDA
Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurtdışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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