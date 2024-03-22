Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 9.162,41 puandan başladı.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:51
Borsa güne nasıl başladı?
Abone Ol google-news

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 21,71 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 9.162,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 9.140,70 puandan tamamlarken, söz konusu yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artırımının ardından bankacılık ve holding sektörlerindeki alışlar etkili oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


borsa haberleri Borsa İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?
En çok kripto para listeleyen merkezi borsa belli oldu

En çok kripto para listeleyen merkezi borsa belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Devri yasaya aykırı bulundu: Gezi Parkı yeniden İBB'nin!

Devri yasaya aykırı bulundu: Gezi Parkı yeniden İBB'nin!
Eylem Tok’un ABD’deki lüks yaşamı: Aylık 320 bin lira rezidans kira bedeli

Eylem Tok’un ABD’deki lüks yaşamı: Aylık 320 bin lira rezidans kira bedeli
AKP ile YRP arasındaki gerilim tırmanıyor... Elazığ'da seçim pankartlarını söktüler!

AKP ile YRP arasındaki gerilim tırmanıyor... Elazığ'da seçim pankartlarını söktüler!
Bir süredir deneniyordu: IFAB’tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!

Bir süredir deneniyordu: IFAB’tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!
'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Cumhuriyet TV'ye konuştu: Kadıköy'de son durum ne?

'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Cumhuriyet TV'ye konuştu: Kadıköy'de son durum ne?
Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir, eşi Mesut Akusta’dan boşandı!

Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir, eşi Mesut Akusta’dan boşandı!
Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı

Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti