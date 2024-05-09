Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselerek 10.274,38 puandan başladı.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:09
Borsa güne nasıl başladı?
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,63 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.274,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,06 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 1,97 ile spor oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde 10.383,25 puanla rekor seviyeyi görürken, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 10.247,75 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyallerin netleşmesi beklenmeye devam ediyor.

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumundan alınacak sinyallere çevrilirken, hem sunum hem de Karahan'ın soru-cevap kısmındaki yönlendirmelerinin yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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