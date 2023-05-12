Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,02 artışla 4.897,32 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,31 puan ve yüzde 1,02 değer kazanarak 4.897,32 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 3,58 ve holding endeksi yüzde 0,98 artış kaydetti. Kazandıran tüm sektör endeksleri arasında en fazla artan bankacılık oldu.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ardından dün Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksindeki yükseliş günlük yüzde 5,5’e çıktı.
Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 9’u aştı.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 7,87 değer kazanarak günü 4.848,01 puandan kapattı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- İnce'den ilk paylaşım!