Borsa güne yükselişle başladı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:54

Bankacılık endeksi yüzde 3,58 ve holding endeksi yüzde 0,98 artış kaydetti. Kazandıran tüm sektör endeksleri arasında en fazla artan bankacılık oldu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ardından dün Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksindeki yükseliş günlük yüzde 5,5’e çıktı.

Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 9’u aştı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 7,87 değer kazanarak günü 4.848,01 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.