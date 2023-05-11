Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 15 Mayıs mesajı: 'Euro düştü, borsa uçtu…'
Son dakika haberi... CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023
"GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIM!"
CHP lideri daha önce de 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğini söyleyerek, "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!" açıklamasında bulunmuştu.
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