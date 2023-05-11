Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 15 Mayıs mesajı: 'Euro düştü, borsa uçtu…'

Son dakika haberi... CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 19:11
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 15 Mayıs mesajı: 'Euro düştü, borsa uçtu…'
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

"GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIM!"

CHP lideri daha önce de 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğini söyleyerek, "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!" açıklamasında bulunmuştu.


Kemal Kılıçdaroğlu borsa euro

İlgili Haberler

Son dakika... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kaset' göndermesi

Son dakika... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kaset' göndermesi
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Bursa’dan seslendi: 'Sinan Ateş ve Gaffar Okkan’ın katillerini bulacağım'

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Bursa’dan seslendi: 'Sinan Ateş ve Gaffar Okkan’ın katillerini bulacağım'
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler