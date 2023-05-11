Muharrem İnce çekildi: Borsa İstanbul'da sert yükseliş

Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'nde günlük yükseliş yüzde 7.6'yı buldu. Bankacılık Endeksi'nde yükseliş yüzde 9.5'i aştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başlamasının ardından günün ilk yarısında yüzde 3'ün üzerine yükselmiş, banka hisselerinde yüzde 7'yi bulan artışlar yaşanması borsayı yukarıya çekmişti

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:29
Muharrem İnce çekildi: Borsa İstanbul'da sert yükseliş
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Türkiye'de seçimlere sayılı günler kalırken, Borsa tarafında bankacılık öncülüğündeki ralli dikkat çekti.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Borsa İstanbul'da günlük yükseliş yüzde 7.6'yı buldu. Bankacılık Endeksi'nde yükseliş yüzde 9.7'yi aştı.

İnce'nin açıklamasından hemen önce 4.607 puan civarında olan BIST 100, açıklamanın ardından 4.836 puana kadar yükseldi. Banka endeksi ise 4.753 puandan kısa süre içerisinde 4.938 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başlamasının ardından 10.00'dan sonra yönünü yukarı çevirdi. İnce'nin açıklamasından önce BIST 100'de yüzde 3 civarında bir yükseliş yaşanmıştı.

 


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