Borsa güne yükselişle başladı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:01

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:24

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kaybederek günü 4.886,91 puandan kapattı.

Reuters'ın aktardığına göre, Generali Investments kıdemli gelişmekte olan piyasalar stratejisti Guillaume Tresca, dün yaptığı değerlendirmede "Şimşek atanırsa, politikalarda değişiklik olacağı varsayımı ile yabancılardan olumlu bir ilk reaksiyon gelebilir. Ancak geçmiş yıllarda pek çok değişilik olduğu, bunların değişiklik beklentisi yarattığı, ancak değişimin gerçekleşmediği unutulmamalı. Bu nedenle... merkez bankası ve ekonominin izlediği startejide önce değişiklik görmemiz gerekir, aksi takdirde sade bir atama olarak görülür" dedi.

Erdoğan'ın hafta başında Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından, uluslararası kabul görmüş ekonomi politikalarıyla öne çıkan Şimşek'in yeni kabinede görev alabileceğine yönelik beklentilerle bankacılık öncülüğünde borsa sert yükselirken Eurobond getirleri ve CDS geriledi.

KRİTİK BORÇ TASARISINA İLK ONAY GELDİ

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ederek, bugün yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senatodan geçebileceği belirtiliyor.