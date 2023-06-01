Dolar ve Euro ne kadar oldu? 1 Haziran 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:52

Güncelleme: 01.06.2023 - 09:52

Reuters'ta dün yer alan haberde daha önce hükümette Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in kabinede yer almasının neredeyse kesin olduğu belirtildi.

Yetkililer, Erdoğan'ın Şimşek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini düşündüğünü ancak Şimşek'in "icranın doğrudan başında olmayı" tercih ettiği için Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini belirttiler.

Hükümetin son yıllarda izlediği ekonomi politikalarının topyekün değişiklik getirebileceği için Şimşek'in kabinede olup olmadığı ve ne kadar hareket kabiliyetine sahip olacağı yakından izlenecek.

"STARTEJİDE ÖNCE DEĞİŞİKLİK GÖRMEMİZ GEREKİR"



Generali Investments kıdemli gelişmekte olan piyasalar stratejisti Guillaume Tresca, dün yaptığı değerlendirmede "Şimşek atanırsa, politikalarda değişiklik olacağı varsayımı ile yabancılardan olumlu bir ilk reaksiyon gelebilir. Ancak geçmiş yıllarda pek çok değişilik olduğu, bunların değişiklik beklentisi yarattığı, ancak değişimin gerçekleşmediği unutulmamalı. Bu nedenle... merkez bankası ve ekonominin izlediği startejide önce değişiklik görmemiz gerekir, aksi takdirde sade bir atama olarak görülür" dedi.

Erdoğan'ın hafta başında Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından, uluslararası kabul görmüş ekonomi politikalarıyla öne çıkan Şimşek'in yeni kabinede görev alabileceğine yönelik beklentilerle bankacılık öncülüğünde borsa sert yükselirken Eurobond getirleri ve CDS geriledi.

Bugün yurtiçinde saat 10.00'da mayıs ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), saat 12.00'de İTO İstanbul enflasyonu ve 14.30'da TCMB'nin açıklayacağı resmi rezerv verileri yayımlanacak. Ayrıca TCMB saat 14.00'te geçen ayın PPK toplantı özetlerini yayımlayacak.

TL'NIN SON BEŞ YILLIK KAYBI YÜZDE 80'I AŞTI



Siyaset tarafında ise Erdoğan'ın bir programı bulunmuyor. CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu ise 13.00'te toplanacak. Dolar/TL dün saat 20.00 sıralarında kısa süreli olarak 22.95'e yükseldikten sonra geri gelerek güne 20.7550 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 5.4 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 9.3, yılbaşından bugüne ise yüzde 9.8 kayıp yaşadı. TL'nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80'i aştı.

Serbest piyasada 20,7730 liradan alınan dolar, 20,7750 liradan satılıyor. 22,1810 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 22,1830 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 20,7010 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 22,1090 lira olmuştu.

TL, dünkü yükseliş hariç bakıldığında bu sabah yüzde 0.17 değer kaybı ile güne başladı.

Hükümetin "istikrarlı TL", piyasanın ise kamu kontrollü olarak nitelediği TL, uzun süredir günlük yüzde 0.1-yüzde 0.2 gibi sınırlı değer kayıpları kaydediyordu. Seçimlerin ikinci turundan sonra ise TL yüzde 1.6 ile uzun süredir görülmeyen derecede değer kaybetti.

REZERV ENDİŞESİ

Bankacılar dolar/TL'nin mevcut politikada daha fazla rezerv kaybı yaşanmaması için daha da yükselmesi gerektiğini belirtiyor.

TL'nin değer kaybını sınırlı tutmak için TCMB, seçimin ilk turunden önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken iki seçim arasındaki ilk hafta 3.5 milyar dolar rezerv kaybı daha yaşadı. dolar oldu. Bankacıların hesaplamaları geçen hafta rezerv kayıplarının 3 milyar dolar ile devam ettiğini gösterdi. Resmi veri bugün yayımlanacak.

Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı ve piyasaların ekonomi politikalarına uzun vadede sürdürülebilir olmadığı eleştirilerinin de kaynağı durumunda.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya-Pasifik bölgesinde borsaların çoğu, ABD'de bu ay faiz artırımı beklentilerinin azalması ve borç tavanı tasarısının Temsilciler Meclisi'nden de geçmesinin ardından yükseldi.

Dolar, ABD Merkez Bankası başkanı ve başkan yardımcısı adayı Philip Jefferson da dahil olmak üzere yetkililerin 13 ve 14 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan para politikası toplantısında faiz artırımını "atlamaya" işaret etmesinin ardından yen karşısında bir haftanın dip seviyesine gerilerken, Euro karşısında ise iki ayı aşkın sürenin dip seviyesine yaklaştı.

Fed'in 14 Haziran'da faiz artırımına gideceğine yüzde 70 ihtimal veren yatırımcılar, Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından artırım fiyatlamasını yüzde 38'e indirdi.