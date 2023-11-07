Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 7.874,18 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,16 puan artışla ve yüzde 0,08 değer kazanarak 7.874,18 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,19 azalış kaydederken, holding endeksi yatay seyretti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile iletişim, en çok gerileyen bankacılık oldu.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 7.868,02 puandan tamamladı.
SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguyu öne çıkarmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, İngiltere'de konut fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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