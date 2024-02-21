Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 yükselişle 9.393,46 puandan başladı.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:30
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,48 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 9.393,46 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile metal ana sanayi olurken, tek kaybettiren yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

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Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 9.344,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu koruduğunu ifade ederek, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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