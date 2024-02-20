Borsa güne yüzde 0,46 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.238,59 puandan başladı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:34
Borsa güne yüzde 0,46 yükselişle başladı
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BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 42,18 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.238,59 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 1,24 ile sigorta oldu.

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Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 9.196,41 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 9.404,11 puana taşıdı.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu ifade ederek, ABD'de açıklanması beklenen önemli şirketlerin bilançoları öncesinde negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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