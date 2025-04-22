Borsa güne yükselişle başladı: 22 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul'da son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 9.378,74 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,11 puan ve yüzde 0,61 artışla 9.378,74 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,35 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.
PİYASALARDA TRUMP-POWELL KRİZİ SÜRÜYOR
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.
Analistler, bugün yurtiçinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurtdışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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