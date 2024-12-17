Borsa güne yükselişle başladı: Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.012,62 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,96 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.012,62 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 geriledi.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,70 ile spor oldu.
Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.
Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.
Analistler, bugün yurtiçinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya ile Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
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