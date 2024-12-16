Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı!

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı!
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İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:45

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına aldı.

16 Aralık günü gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik’in, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alındığı öğrenildi.

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.


Etiketler: #Nihat Özçelik #borsa #gözaltı

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