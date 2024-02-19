Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.404,11 puanla rekor seviyeyi gördü.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:01
Borsa İstanbul'da yeni rekor!
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Günün ilk yarısında 9.404,11 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,97 puan ve yüzde 1,59 değer kazancıyla 9.397,33 oldu. Toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,59 ile tekstil deri oldu.

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Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Günün geri kalanında yurt dışında ve yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.650 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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