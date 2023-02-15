Borsa günü sert yükselişle tamamladı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 18:41

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 18:41

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 445,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,96 ve holding endeksi yüzde 9,70 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıranlar yüzde 9,99 ile iletişim ve madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.

5 GÜN KAPALI KALDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Borsa İstanbul ilk iki gün faaliyetini sürdürmüş sonrasında ise 5 işlem günü boyunca işlemlere kapatılmıştı.

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.

Bugünkü açılışta bankacılık endeksi yüzde 6,53 ve holding endeksi yüzde 5,06 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,64’le kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 3,76’yla spor oldu.

TEDBİRLERLE AÇILDI

5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul bir dizi tedbir açıkladı.