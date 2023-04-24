Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kazanarak günü 5.022,79 puandan tamamladı.

AA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 20:08
Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 43,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, Banka'nın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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