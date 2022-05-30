Borsa günün ilk yarısında 2.500 puanın üzerine çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,78 artışla 2.506,67 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,83 puan değer kazanarak 2.506,67'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 8,25 ile ulaştırma oldu.
Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.
Şimdilik geri plana atılan enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar açısından bu hafta açıklanacak verilerin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bu kapsamda ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Euro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.
Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.550 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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