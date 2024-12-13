Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 10.011,63 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:15

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 10.011,63 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,00 puan ve yüzde 0,47 azalışla 10.011,63 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi ise yüzde 0,29 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurtiçi ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler: #Borsa İstanbul #bankacılık

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