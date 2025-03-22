Borsa İstanbul'da son 16 yılın en büyük düşüşü! Gün gün borsada neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyonlar ile Borsa İstanbul'da çöküş yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 90 kişi 19 Mart çarşamba günü gözaltına alındı. Bu tarihten 21 Mart cuma gün sonuna değin Borsa İstanbul'da 4 kez devre kesici uygulandı. Bu süreçte döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketler üzerineyse Merkez Bankası 10 milyar doların üzerinde satış yaparak müdahalede bulundu.