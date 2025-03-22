Borsa İstanbul'da son 16 yılın en büyük düşüşü! Gün gün borsada neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar...
İBB'ye yapılan operasyonların ardından Borsa sert düştü. Operasyonların ardından 3 günde 4 kez devre kesicinin uygulandığı Borsa'da haftalık değer kaybı son 16 yılın en büyüğü oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyonlar ile Borsa İstanbul'da çöküş yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 90 kişi 19 Mart çarşamba günü gözaltına alındı. Bu tarihten 21 Mart cuma gün sonuna değin Borsa İstanbul'da 4 kez devre kesici uygulandı. Bu süreçte döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketler üzerineyse Merkez Bankası 10 milyar doların üzerinde satış yaparak müdahalede bulundu.
İşte son 1 haftada Borsa İstanbul'da yaşananlar...
ÜÇ GÜNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Borsa İstanbul haftanın son işlem günü 21 Mart cuma yüzde 8'in üzerine kadar geriledi. Haftanın son işlem gününde iki kez devre kesici uygulanırken 9 bin puanın altına inen endeks kapanışta 7,81 düşüşle 9.044,64 seviyesinde kaldı.
BIST 100'de haftalık olarak yüzde 16.5'lik düşüşle Ekim 2008'den bu yana en kötü kapanış görüldü.
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YÜZDE 26 KAYIP
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) süreç içinde ani kararlar aldı. Gecelik borç verme faiz oranı artırıldı. Bankaların fonlama maliyetinin yükseleceği beklentisiyle bankacılık hisseleri sert düştü. Bankacılık endeksinde haftalık düşüş yüzde 26'yı aştı. Bu kayıp 2000 krizinden bu yana bankacılık sektöründe görülen en büyük değer kaybı olarak kaydedildi.
RİSK PRİMİ ARTTI
Gösterge tahvil faizi yüzde 41,23 seviyesine yükseldi. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 300 baz puanın üzerine çıktı.
BORÇ VERME FAİZİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günkü ara toplantısında gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 41 seviyesinde sabit tutuldu.
Ayrıca Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurdu.
YUKARI ADIM KURALI GETİRİLDİ
Borsa İstanbul yönetimi, piyasalardaki dalgalanmaların etkisini azaltmak amacıyla BIST 50 endeksinde yer alan paylar için haftanın son işlem günü geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" uygulanacağını duyurdu. Bu düzenleme ile birlikte, açığa satış işlemleri yalnızca son işlem fiyatının üzerinde gerçekleşebildi. Alınan kararla birlike kural, üst üste dördüncü işlem haftasında da devreye alınmış oldu.
HAFTALIK BORSA RAPORU
Çarşamba günü BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 düşüşle 9.860,29 puandan kapattı.
Endeks 20 Mart’ta yüzde 0,50 düşüşle 9.810,94 puana geriledi.
Haftanın son işlem günü ise endeks kapanışta yüzde 7,81'lik düşüşle 9.044,64 seviyesine geriledi.
Haftalık düşüş yüzde 16.5'e ulaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi
- İYİ Parti'den ilk açıklama!
- 'Kafamızı bozarlarsa Taksim'de olacağız!'
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Protestolarda üçüncü gün
- Zafer Partisi'nden 'Saraçhane' kararı!
- Valilikten son dakika yasak kararı!