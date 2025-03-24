Borsa İstanbul'da yeni düzenleme: Emir ve işlem oranlarında değişiklik!
Borsa İstanbul piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretlerinde değişiklik yaptı. Yeni düzenleme belirli tarihler arasında geçerli olacak.
Borsa İstanbul'da piyasalardaki oynaklığı kontrol altına almak için pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni karar kapsamında emir/işlem oranı düşürülürken, eşik değer aşım ücreti artırıldı.
BORSA İSTANBUL AŞ’DEN KAP AÇIKLAMASI
Borsa İstanbul AŞ, söz konusu değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Açıklamada, "Pay Piyasasında emir/işlem oranı 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 tarihleri arasında 5:1'den 3:1'e düşürülmüş ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti artırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
ANALİSTLERDEN ALGORİTMİK İŞLEMLER UYARISI
Analistler alınan önlemlerin özellikle algoritmik işlemler üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Uygulamanın piyasa dinamiklerinde değişiklik yaratabileceği ifade ediliyor.
SPK’DEN EK TEDBİRLER
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Borsa İstanbul’a yönelik alınan ek tedbirleri duyurdu. Yeni kararlar arasında açığa satış işlemlerinin yasaklanması, halka açık şirketlerin pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili işlemlerde esneklik sağlanması yer alıyor.
BORSADA TARİHİ DÜŞÜŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından Borsa İstanbul’da sert kayıplar yaşandı. Endeks 17 yılın en kötü haftalık performansını kaydederken, bankacılık sektörü son 25 yılın en büyük değer kaybını gördü.
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