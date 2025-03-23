Son Dakika... SPK'dan dikkat çeken 'borsa' kararı: Yeni tedbirler alındı

Son Dakika haberi... Sermaye Piyasası Kurulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle alınan bazı tedbirleri duyurdu.

Son Dakika... SPK'dan dikkat çeken 'borsa' kararı: Yeni tedbirler alındı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 23:12

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına karar verdi. Karar, 25 Mart seans sonuna kadar geçerli olacak.

SPK'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır.

"23 Mart 2025 Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir. Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur. Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir."

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Etiketler: #SPK #Borsa İstanbul #karar

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