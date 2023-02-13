Borsa İstanbul açılacak mı? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:13

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:13

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye’de borsa, geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık kaldı. Çarşamba günü iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından borsa kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Ağustos 1999 depremininin ardından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 26 Ağustos'a kadar kapatılmıştı. 8 Şubat tarihinde kapatılan Borsa İstanbul 14 Şubat akşamına kadar kapalı olacak. İşlemler 15 Şubat Çarşamba günü saat 09.40'ta başlayacak.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağan dışı fiyat hareketleri nedenleriyle borsamız piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023'te gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliği'nin 'Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali' başlıklı 33. maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.

BORSA NEDİR NE İŞE YARAR?

Borsa veya sermaye piyasasının değişimi, alınıp satılabilir menkul kıymetler, stok, hisse senedi, emtialar, döviz, istikraz, vadeli kontratlar, ve opsiyon sözleşmelerinin halka açık satıldığı veya satın alındığı organize bir piyasadır.