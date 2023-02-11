Borsa Nebati yüzünden mi geç kapatıldı?: 'Erdoğan’a söyleyememiş'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 15:05

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:25

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi kayıplar yüzde 1.35’le sınırlı kalmıştı. Endeks, uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla salı sert şekilde geri çekilmişti.

Çarşamba kayıpların sürmesinin ardından iki devre kesici çalışmış daha sonra da borsadaki işlemler durdurulmuştu.

Aynı akşam çarşamba günkü işlemlerin iptal edildiği ve borsanın beş iş günü kapalı kalacağı bildirilmişti. Fakat uzmanlar bunda geç kalındığını söylüyor.

KAMU ARACI KURUMLARI İKNA OLMAMIŞ

DW Türkçe’den Gülsen Solaker’in haberine göre, iktidar içinden bazı isimler ve özel aracı kurumlar, borsa işlemlerinin devam etmesi durumunda anayasaya göre fırsat eşitsizliği yaratılacağını belirtti. Ayrıca bunun vicdani açıdan uygun olmayacağı da vurgulandı ve işlemlerin kapatılması gerektiğini bildirildi. Ama kamu aracı kurumları buna ikna olmayarak borsanın kapatılmasına engel oldu.

Bir başka engelse iktidarın ‘hızlı karar’ alma süreçlerini övdüğü başkanlık sisteminden geldi.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE ERDOĞAN’A ULAŞILDI

Konunun aktarıldığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerinin, kendilerine bunun için talimat gelmediğini söylemesi üzerine Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye ulaşıldı.

Nebati’den borsanın kapatılması gerektiğini AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aktarması talep edildi. Ama Nebati konuyu Erdoğan’a aktarmakta çekimser kaldı.

Depremin üstünden borsa kapatılmadan üç günün böyle geçtiğini belirten ‘güvenilir kaynaklar’, üçüncü günde Erdoğan’a ulaşılması üzerine borsanın kapatılması kararının çıkabildiğini belirtti.

DEPREM BÖLGESINDEKİ YATIRIMCI SAYISI 381 BİN

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463. Toplamda 3 milyon 969 bin 945 yerli yatırımcı göz önüne alındığında neredeyse hisse senedi yatırımcılarının yüzde 10.32’si bölgede bulunuyor.

Bölgede depremden etkilenen 10 ildeki 381 bin 463 yatırımcının portföy büyüklüğüyse 56 milyar 186 milyon lira.

Yani depremlerle sarsılan bölgedeki insanlar can derdindeyken bir yandan borsada önlem alınmaması nedeniyle maddi kayıp da yaşamış oldu.