Altın Koza'da Şoray ve İnanır'a 100. yıl ödülü

Yayınlanma: 25.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.09.2023 - 03:00

Bu yıl 30. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, önceki gün düzenlenen ödül töreniyle son buldu. “En İyi Film Ödülü” Umut Subaşı'nın “Sanki Her Şey Biraz Felaket” filmine verildi. Subaşı, filmiyle “En İyi Senaryo” ve “En İyi Yönetmen” ödüllerinin de sahibi oldu. Film toplamda dört ödül kazandı. Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu" filmi ise toplamda altı ödül kazanarak geceden en çok ödülle ayrılan film oldu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde Yetkin Dikinciler ve Gülay Afşar'ın sunuculuğunu yaptığı törende Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak “Sinemamızın Yüzü” ödülleri verildi.

(Türkan Şoray)

‘ATATÜRK SAYESİNDE’

Türk sinemasının 60 yılında var olan usta oyuncu Türkan Şoray’a ödülünü Zeydan Karalar sundu. Şoray “Ben bugün bu ödülü, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin kadınlara verdiği haklar sayesinde alıyorum. Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum ve minnet doluyum. Cumhuriyetin bir sanatçısı olmak benim için gururların ve onurların en büyüğü” dedi.

(Kadir İnanır)

‘TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’

Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır ise ödülünü Merve Dizdar'ın elinden aldı. İnanır, ödül konuşmasında “Mesleğimize gösterilen saygının böylesine güzel bir organizasyonla sizlere ulaşmasını sağlayan herkese, festival emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. 2013 yılından beri barış diyorum. Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. Dünyanın en güzel ülkesini burada yaşayan milyonlarca insan festival alanına çevirecek. Hep birlikte ‘yaşasın tam bağımsız Türkiye, diyeceğiz’” diye konuştu.

Ödül sonrası birlikte sahneye çıkan iki usta isim dakikalarca ayakta alkışlandı.

PROTESTOLAR...

Altın Koza Ödül Töreni, aynı gün içerisinde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jürisinin festivalin sansür yaptığı gerekçesiyle çekilme kararı almasıyla da çalkalandı. Ödül alanların birçoğu ve jüri üyeleri hem “Kanun Hükmü” belgeselinin yönetmeni Nejla Demirci'ye hem de çekilme kararı alan jüriye desteklerini açıkladı, “Sansüre hayır” dedi.

“En İyi Yardımcı Kadın Ödülü”nü kazanan Elit İşcan da başta Çiğdem Mater olmak üzere Gezi Direnişi tutuklularını selamladı.

(Zeydan Karalar)

'SANATA DESTEĞE DEVAM'

Açılış konuşmasına sanatçıları, konukları ve Adanalıları selamlayarak başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Altın Koza’yı Türkiye’de marka haline getiren sanatçı dostlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum” dedi. Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Altın Koza genelde kadraja girmeyenleri kadraja alan, eşitlikçi, emeğe saygılı bir çizgiye sahip. Bu şehirden çok sayıda sanatçı yetişti. Adana’nın sanata düşkün yanı, seçiciliği, Altın Koza’yı büyüttü.”

İŞTE ÖDÜLLER

ULUSAL UZUN METRAJ

En İyi Film: Sanki Her Şey Biraz Felaket

Yılmaz Güney Ödülü: Karganın Uykusu

Jüri Özel Ödülü: Cam Perde

En İyi Yönetmen: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En İyi Senaryo: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En İyi Kadın Oyuncu: Selen Kurtaran (Cam Perde)

En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Agğün (Karganın Uykusu)

En İyi Müzik: Canset Özgecan (Karganın Uykusu)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Ziya Kasapoğlu (Karganın Uykusu)

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Aktan (Annesinin Kuzusu)

En İyi Kurgu Ödülü: Fikret Reyhan (Cam Perde)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Elit İşcan (Suyun Üstü), Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Necip Memili (Annesinin Kuzusu), Okan Urun (Yüzleşme)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Altan (Kıyıda)

Yılmaz Güney Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)

Mansiyon Ödülü: Leyla, Reyhan, Asya (Bir Gün 365 Saat)

Siyad Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Yönetmen: Umut Subaşı)

Film-yön Erden Kıral En İyi Yönetmen Ödülü: Alpgiray M.uğurlu (Açık Kapılar Ardında)

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI