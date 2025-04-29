Borsa güne düşüşle başladı: 29 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul'da son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,49 puan ve yüzde 0,37 azalışla 9.272,47 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,34 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,39 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,81 ile ulaştırma oldu.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceği iyimserlikleriyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.
Analistler, bugün yurtiçinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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