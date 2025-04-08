Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Küresel çöküş sonrası son durum!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:10

Güncelleme: 08.04.2025 - 10:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,55 yükselişle 9.553,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,08 puan ve yüzde 1,55 artışla 9.553,24 puana çıktı.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ PİYASALARI SALLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80'lik sert düşüşle başlamıştı.

Bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu. Bankacılık sektörünün en çok kazandıran sektör olmasının sebebi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte bir hafta içerisinde 4 kez devre kesen Borsa İstanbul'da en çok değer kaybeden endeks olması ve şu an itibarıyla endeksin toparlanmasına bağlandı.

Yurtiçinde dün toparlama amacıyla alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.407,17 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından müzakere iyimserliklerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.