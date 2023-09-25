Borsa İstanbul’da 8 şirket temettü dağıtacak

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:13

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:13

Borsa İstanbul’da (BİST) 8 şirket temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Bu şirketler arasında Arçelik A.Ş. (ARCLK) 25 Eylül Pazartesi günü pay başına 2,39 TL, Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) 26 Eylül Salı günü pay başına 21,87 TL ve Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) 27 Eylül Çarşamba günü pay başına 0,68 TL net temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Investing’deki habere göre, eylül ayının son iş gününde ise 5 şirket kâr payı ödemesi yapacak. Buna göre; Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 6,77 TL, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri (LKMNH) 0,2 TL, Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) 0,33 TL, Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB) 0,05 TL ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) 0,005 TL pay başına net temettü ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Eylül ayının son haftası kâr payı ödemesi gerçekleştirecek şirket hisselerinin, 21 Eylül tarihli kapanış fiyatlarına göre temettü verimliliği şu şekilde hesaplandı:

TEMETTÜ NERDİR?



Temettü Vikipedia'nın aktardığına göre, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.

