Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri geçici olarak yasaklandı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:10

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:10

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yedi ilde ilk belirlemelere göre en az 76 kişi hayatını kaybederken, yıkılan çok sayıdaki binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Borsa İstanbul, yaşanan deprem felaketi nedeniyle açığa satış işlemleriyle ilgili olmak üzere geçici bazı tedbirler aldı.

Buna göre, 6 Şubat tarihinden itibaren geçici olarak? açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi.

DEPO ŞARTI UYGULANMASI KARARLAŞTIRILDI



Yeni tedbirlere göre, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması ve mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi kararlaştırıldı.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?



Vikipedia'nın aktardığına göre, açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir

