Borsada 8 hissede işlemler deprem dolayısıyla geçici askıya alındı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:49

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 09:55

Borsa İstanbul deprem bölgesinde bulunan şirketlerin hisselerinde işlem sırasını geçici olarak askıya aldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Bu şirketler şöyle sıralandı: