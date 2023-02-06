Borsada 8 hissede işlemler deprem dolayısıyla geçici askıya alındı

Borsa İstanbul, deprem dolayısıyla 8 şirketin hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:49
Borsada 8 hissede işlemler deprem dolayısıyla geçici askıya alındı
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Borsa İstanbul deprem bölgesinde bulunan şirketlerin hisselerinde işlem sırasını geçici olarak askıya aldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Bu şirketler şöyle sıralandı:

  • SASA (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)
  • BOSSA
  • Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Aş.
  • SANKO
  • Hateks
  • İskenderun Demir Çelik
  • Arsan Tekstil
  • Rubenis Tekstil

 

 

 


Borsa İstanbul hisse deprem

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