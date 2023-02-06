Borsada 8 hissede işlemler deprem dolayısıyla geçici askıya alındı
Borsa İstanbul, deprem dolayısıyla 8 şirketin hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Borsa İstanbul deprem bölgesinde bulunan şirketlerin hisselerinde işlem sırasını geçici olarak askıya aldı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.
Bu şirketler şöyle sıralandı:
- SASA (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)
- BOSSA
- Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Aş.
- SANKO
- Hateks
- İskenderun Demir Çelik
- Arsan Tekstil
- Rubenis Tekstil
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