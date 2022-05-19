Borsa İstanbul’da Gong, Sun Tekstil için çaldı!
Türkiye’nin en büyük tekstil şirketlerinden olan Sun Tekstil, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka açıldı. 18 Mayıs 2022 tarihinde Borsa İstanbul’da yapılan törende gong bu kez Sun Tekstil için çaldı.
Hisselerinin yüzde 20,71’i halka arz edilen Sun Tekstil’in 11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen halka arzının büyüklüğü 729 milyon 473 bin 695 lira gerçekleşti. Halka arza toplamda 2.5 katı talep geldi. Sun Tekstil, gong töreninin ardından 20 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da SUNTK koduyla işlem görmeye başlayacak.
HALKA ARZ TAMAMLANDI
Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alan Sun Tekstil’in halka arz süreci, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle tamamlandı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un açılış konuşması yaptığı törene, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk ve halka arzına aracılık eden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Pamir Karagöz katıldı. Sun Tekstil hisseleri, 20 Mayıs tarihinde SUNTK kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.
PAY FİYATI 26 TL OLDU
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